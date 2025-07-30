وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا الهجوم "يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن هذا العمل العدواني يعكس مجددًا انتهاكًا واضحًا من قبل الكمبودية للاتفاق ويفتقر إلى حسن النية.

يُذكر أن بانكوك وبنوم بنه اتفقتا على وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء الإثنين-الثلاثاء، بعد خمسة أيام من تبادل إطلاق النار على طول الحدود التي تمتد حوالي 800 كيلومتر بين البلدين.

وبحسب بيان ، تعرض عدد من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية لهجوم من قبل "قوات كمبودية" مزودة بـ"أسلحة من أعيرة صغيرة" وقنابل يدوية.

من جانبه، أكد المتحدث الحكومة التايلاندية، جيرايو هوانغساب، وقوع اشتباكات ليلية، مشدداً على أن "الجانب التايلاندي حافظ على سيطرته على الوضع" مضيفاً أن الوضع العام على طول الحدود عاد إلى "الطبيعي"منذ ساعات الصباح الأولى.

ويذكر أن الجيش التايلاندي كان قد اتهم، يوم الثلاثاء، الجيش الكمبودي بانتهاك الهدنة في مواقع متعددة، فيما نفت بنوم بنه تلك الاتهامات بشكل قاطع.