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تايلاند تتّهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار

2025-07-30 | 01:49
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تايلاند تتّهم كمبوديا بـ&quot;انتهاك صارخ&quot; لاتفاق وقف إطلاق النار
تايلاند تتّهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار

اتهمت تايلاند، كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين، والذي أنهى اشتباكات حدودية استمرت عدة أيام. وأشارت وزارة الخارجية التايلاندية إلى أن عسكريين كمبوديين شنّوا هجومًا ليليًا على الأراضي التايلاندية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا الهجوم "يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن هذا العمل العدواني يعكس مجددًا انتهاكًا واضحًا من قبل القوات الكمبودية للاتفاق ويفتقر إلى حسن النية.

يُذكر أن بانكوك وبنوم بنه اتفقتا على وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء الإثنين-الثلاثاء، بعد خمسة أيام من تبادل إطلاق النار على طول الحدود التي تمتد حوالي 800 كيلومتر بين البلدين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التايلاندية، تعرض عدد من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية لهجوم صباح اليوم من قبل "قوات كمبودية" مزودة بـ"أسلحة من أعيرة صغيرة" وقنابل يدوية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، جيرايو هوانغساب، وقوع اشتباكات ليلية، مشدداً على أن "الجانب التايلاندي حافظ على سيطرته على الوضع" مضيفاً أن الوضع العام على طول الحدود عاد إلى "الطبيعي"منذ ساعات الصباح الأولى.

ويذكر أن الجيش التايلاندي كان قد اتهم، يوم الثلاثاء، الجيش الكمبودي بانتهاك الهدنة في مواقع متعددة، فيما نفت بنوم بنه تلك الاتهامات بشكل قاطع.

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تيلاند

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