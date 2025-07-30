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عربي و دولي

الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا

2025-07-30 | 12:15
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الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا
الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا
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الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا

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