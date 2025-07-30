قاسم: لن نقبل بتسليم سلاحنا من أجل إسرائيل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، الأربعاء، فرض عقوبات واسعة طالت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة، تتهمهم بنقل النفط من إيران وروسيا، في ما وصفته وزارة الخزانة بأكبر حزمة منذ 2018.



