ضربات كبيرة على جنوب لبنان والبقاع.. إسرائيل تتبنى وتهدد!

في ، طالت الغارات بلدة بريتال بثلاث ضربات متفرقة، إحداها بصاروخين، كما استُهدفت منطقتا الشعرة وجرود ، وتحديداً تلة الصندوق.

أما في الجنوب، فقد نُفذت ثماني غارات توزعت على عيشية، المحمودية، وجرمق.

وتزامناً مع الضربات، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي View this post on Instagram

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أن الجيش يستهدف حالياً "البنية التحتية لحزب "، بما في ذلك "أكبر موقع لإنتاج الدقيقة"، مضيفاً أن أي محاولة لإعادة تأهيل قدرات الحزب "ستُقابل بقوة لا هوادة فيها".