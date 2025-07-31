ضربات كبيرة على جنوب لبنان والبقاع.. إسرائيل تتبنى وتهدد!

في البقاع، طالت الغارات بلدة بريتال بثلاث ضربات متفرقة، إحداها بصاروخين، كما استُهدفت منطقتا الشعرة وجرود الناصرية، وتحديداً تلة الصندوق.
أما في الجنوب، فقد نُفذت ثماني غارات توزعت على عيشية، المحمودية، وجرمق.
وتزامناً مع الضربات، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي
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أن الجيش يستهدف حالياً "البنية التحتية لحزب الله"، بما في ذلك "أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة"، مضيفاً أن أي محاولة لإعادة تأهيل قدرات الحزب "ستُقابل بقوة لا هوادة فيها".
خاص الجديد
ظهر مبنى مؤلف من 5 طوابق بوسط بحيرة القرعون وذلك اثر تراجع منسوب المياه الى حد كثير هذا الصيف، مع الاشارة الى ان هذا المبنى تغمره المياه طيلة ايام السنة. وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبموجب اتفاقية تعاون مع جمعية حماية الطبيعة والموارد الطبيعية في لبنان (SPNL)، قد وضعت بتصرف الجمعية المذكورة المبنى الكائن في نطاق بحيرة القرعون والمسمّى بـ«مركز مراقبة الطيور».