برّاك يشيد بالشرع وإسرائيل توجّه رسالة لدمشق

امتدح المبعوث الأميركي إلى توم براك الرئيس السوري وتحدث عن نظرته للعلاقة مع إسرائيل، في وقت كشفت عن رسالة إلى .

وقال براك، الجمعة، إنه يثق أن الرئيس السوري يحمل نيات صادقة وأهدافه في متسقة مع أهداف الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن إيران تشكل تحديا للبلدين.

وأضاف المبعوث الأميركي أن الرئيس دونالد ترمب كان محقا في رفع العقوبات عن لكنها يتم رفعها شيئا فشيئا بينما تتم مراقبة سير الأحداث في سوريا.

وأكد براك أن الأمن والاستقرار في سوريا يأتي من إشراك جميع الأطراف والأطياف ضمن مشروع الدولة السورية.

وقال أيضا إن الرئيس السوري أوضح أنه لا ينظر إلى إسرائيل كعدو لكن ترى منطقة منزوعة السلاح (جنوب سوريا) من متطلبات أمن حدودها.

وأضاف براك أن هدف واشنطن الأول هو تجنب التصعيد بين سوريا وإسرائيل، ومن ثم ستسعى للتطبيع والسلام بينهما.

وتسعى دمشق لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها على مدار عقود، وقد أعلن الرئيس الأميركي في أيار الماضي موافقته على رفع تلك العقوبات إلا أن بعضها ما يزال يحتاج إلى إجراءات تشريعية.

في سياق متصل، أفادت "كان" الإسرائيلية التابعة لهيئة البث الرسمية أمس أن الحكومة وجهت رسالة إلى حكومة دمشق تطلب فيها نشر جهاز الأمن العام في الجنوب السوري، بدلا من الجيش الذي تعارض انتشاره في المنطقة.

وأفادت القناة أن إسرائيل تواصل اعتراضها على انتشار الجيش السوري جنوب البلاد، وذكرت أن إسرائيل طلبت وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية، مكونة من عناصر درزية، في المنطقة.

وأشارت "كان" إلى أن هذا من شأنه أن يمنع قوات الأمن الحكومية السورية من تشكيل ما وصفته بـ"التهديد للدروز".



