ملف رهائن غزة على طاولة مجلس الأمن الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر المضي بعملية عسكرية واسعة قد تشمل احتلالًا كاملًا لقطاع غزة، فيما تعارض المنظومة الأمنية هذا التوجّه بسبب وجود أسرى داخل القطاع.
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامنه مع لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، معتبرًا أن "هذا الحدث المأساوي مزّق قلب لبنان وصدَمَ العالم بأسره، ولا يزال محفورًا في ذاكرتنا".