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عربي و دولي

ملف رهائن غزة على طاولة مجلس الأمن الثلاثاء

2025-08-04 | 01:37
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ملف رهائن غزة على طاولة مجلس الأمن الثلاثاء
ملف رهائن غزة على طاولة مجلس الأمن الثلاثاء

صرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة.

وأعلن دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما صدمة في إسرائيل.
أنه "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة".
 
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