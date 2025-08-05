الأخبار
عربي و دولي

زيارة دبلوماسية قد تؤجل جلسة الخميس!

2025-08-05
زيارة دبلوماسية قد تؤجل جلسة الخميس!
زيارة دبلوماسية قد تؤجل جلسة الخميس!

أفادت معلومات "الجديد" أن جلسة مجلس الوزراء لم تشهد أي مشاحنات، بل دار نقاش بين الوزراء حول ورقة السلاح.

وقد سعى رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء المحسوبين عليه إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة يوم الخميس، وهو ما طالب به أيضًا وزير الدفاع لإتاحة الفرصة لحضور قائد الجيش.

الوزير فادي مكي أيد استكمال النقاش الخميس، لكنه لم يتحفّظ على القرار عند اتخاذه، باعتبار أنه لا يعارض تكليف الجيش إعداد خطة.

وغاب عن الجلسة كل من الوزير ياسين جابر بداعي السفر في رحلة عائلية إلى إسبانيا، ومحمد حيدر الذي كان في زيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتُرجّح مصادر تأجيل الجلسة المقبلة من الخميس إلى الجمعة بسبب زيارة عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى إلى بيروت.

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

داريل عيسى

الولايات المتحدة

الحكومة اللبنانية

سلاح الحزب

الثنائي الشيعي

ليلاً وللمرة الثانية.. منشور لبارّاك عن لبنان!
16:04

ليلاً وللمرة الثانية.. منشور لبارّاك عن لبنان!

نشر السفير الأميركي توم بارّاك عبر منصة "أكس" تصريحاً جدّد فيه دعم واشنطن للبنان، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس ترامب مستعدة لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه".

16:04

ليلاً وللمرة الثانية.. منشور لبارّاك عن لبنان!

نشر السفير الأميركي توم بارّاك عبر منصة "أكس" تصريحاً جدّد فيه دعم واشنطن للبنان، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس ترامب مستعدة لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه".

