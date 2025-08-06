الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

حريق غابات في جنوب فرنسا يلتهم الاف الهكترات

2025-08-06 | 00:48
حريق غابات في جنوب فرنسا يلتهم الاف الهكترات
حريق غابات في جنوب فرنسا يلتهم الاف الهكترات

أصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح من جرّاء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا عصر أمس، وانتشر بسرعة استثنائية إذ التهم حتى فجر اليوم، في غضون بضع ساعات، عشرة آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل، بحسب "فرانس برس".

وقالت السلطات في مقاطعة أود: "إنّ النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح أحدهم "بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".

ومنذ اندلاعه بعيد الساعة الرابعة عصرا، يواصل الحريق الانتشار بسرعة كبيرة.

وحذّرت السلطات من وصول النيران إلى الطريق السريع أصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح من جرّاء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا عصر الثلاثاء وانتشر بسرعة استثنائية إذ التهم حتى فجر الأربعاء، في غضون بضع ساعات، عشرة آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل.

وقالت السلطات في مقاطعة أود مساء الثلاثاء إنّ النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح أحدهم "بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".

ومنذ اندلاعه بعيد الساعة الرابعة عصرا (14,00 ت غ)، يواصل الحريق الانتشار بسرعة كبيرة.

وحذّرت السلطات من وصول النيران إلى الطريق السريع إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالى 500 مصطاف.

ومساء الثلاثاء، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس، بالقرب من كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.

وعلى منصة إكس، وجّه الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة دعم لفرق الإطفاء والمنكوبين.

وقال ماكرون إنّ "كلّ إمكانيات الأمة قد تم تسخيرها" لمواجهة هذا الحريق، داعيا السكان إلى التزام "أقصى درجات الحذر".إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالى 500 مصطاف.

ومساء أمس، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس، بالقرب من كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.

وعلى منصة إكس، وجّه الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة دعم لفرق الإطفاء والمنكوبين.

وقال ماكرون: "إنّ كلّ إمكانيات الأمة قد تم تسخيرها لمواجهة هذا الحريق"، داعيا السكان إلى التزام "أقصى درجات الحذر".
