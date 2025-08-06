حريق غابات في جنوب فرنسا يلتهم الاف الهكترات

أصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح من جرّاء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا عصر أمس، وانتشر بسرعة استثنائية إذ التهم حتى فجر ، في غضون بضع ساعات، عشرة آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل، بحسب "فرانس برس".

وقالت السلطات في مقاطعة أود: "إنّ النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح أحدهم "بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".



ومنذ اندلاعه بعيد الساعة الرابعة عصرا، يواصل الحريق الانتشار بسرعة كبيرة.



وحذّرت السلطات من وصول النيران إلى الطريق السريع إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل ويربط فرنسا بإسبانيا.



وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالى 500 مصطاف.



ومساء الثلاثاء، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية دو لا كابروريس، بالقرب من كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.



وعلى منصة إكس، وجّه الرئيس رسالة دعم لفرق الإطفاء والمنكوبين.



