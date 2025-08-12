فشلت الشرطة فتدخل السوريون وأحبطوا السرقة!

View this post on Instagram
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن روسيا انتصرت في الحرب في أوكرانيا، قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة. وأكد أوربان أن الغرب مدعومًا لأوكرانيا عليه الاعتراف بهذه الحقيقة قريبًا، محذرًا من أن أوروبا أضاعت فرصة التفاوض مع روسيا وتعرض مستقبلها للخطر.
يصل غداً الأربعاء إلى بيروت الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في زيارة تكتسب أهمية بعد قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وتصريحات إيرانية داعمة لـ"حزب الله" بمواجهة قرار الدولة.
كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبی اماني: "بعد ساعات قليلة، يصل إلى بيروت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان".