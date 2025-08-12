فشلت الشرطة فتدخل السوريون وأحبطوا السرقة!

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن روسيا انتصرت في الحرب في أوكرانيا، قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة. وأكد أوربان أن الغرب مدعومًا لأوكرانيا عليه الاعتراف بهذه الحقيقة قريبًا، محذرًا من أن أوروبا أضاعت فرصة التفاوض مع روسيا وتعرض مستقبلها للخطر.



