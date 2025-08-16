عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
البقاع
34 o
الجنوب
31 o
الشمال
33 o
جبل لبنان
29 o
كسروان
32 o
متن
32 o

عربي و دولي

50 هزة أرضية متتالية تضرب هذا البلد!

2025-08-16 | 02:28
50 هزة أرضية متتالية تضرب هذا البلد!
50 هزة أرضية متتالية تضرب هذا البلد!

سجل إقليم كامتشاتكا الروسي 50 هزة أرضية خلال 24 ساعة، تراوحت شدتها بين 3.5 و6.5 درجة على مقياس ريختر، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.

​وشعر السكان في المناطق المأهولة بهزة واحدة بين 3 و5 درجات.

أ.ف.ب: زيلينسكي يقول إنّه سيلتقي ترامب في واشنطن الإثنين
ورقة من زوجة ترامب لبوتين.. ماذا فيها؟

ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
06:09
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
06:01
مسيرة اسرائيلية تسقط بين الناس! (فيديو)
05:52
رويترز عن ترامب: زيلنسكي سيأتي إلى واشنطن الاثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعداً لقمة مع بوتين
04:54
بايدن "لم يسلم" من ترامب.. حتى في ألاسكا!
04:42
أول تعليق لزيلينسكي بعد مكالمة ترامب.. وقرار أوليّ!
04:29
