رويترز عن ترامب: زيلنسكي سيأتي إلى واشنطن الاثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعداً لقمة مع بوتين

ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا