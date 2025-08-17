بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب

View this post on Instagram
ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن زلزالًا بلغت قوته ست درجات ضرب منطقة وسط سولاويسي صباح اليوم، مخلفًا 29 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة.وأوضح الهيئة في بيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز منطقة بوسو وشعر به سكان المناطق المجاورة. كما تسبّب الزلزال بانهيار أجزاء من أبنية أثرية، بينها كنيسة كانت قيد الصيانة.
كتب المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ "إسرائيل" وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي".