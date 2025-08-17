بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن زلزالًا بلغت قوته ست درجات ضرب منطقة وسط سولاويسي صباح اليوم، مخلفًا 29 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأوضح الهيئة في بيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز منطقة بوسو وشعر به سكان المناطق المجاورة. كما تسبّب الزلزال بانهيار أجزاء من أبنية أثرية، بينها كنيسة كانت قيد الصيانة.