عربي و دولي

بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب

2025-08-17 | 02:54
بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب
بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب

شهدت جميع أنحاء تل ابيب صباح اليوم إضرابات وتظاهرات شارك فيها مستوطنون وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مطالبين الحكومة بوقف إطلاق النار في غزة والمضي نحو صفقة تبادل للأسرى.
وعبرت التظاهرات عن غضب المواطنين من قرارات حكومة نتنياهو، حيث أغلق المتظاهرون مفترقات رئيسية وطرقًا حيوية، كما أوقفوا حركة المرور بين القدس المحتلة وتل أبيب بالإطارات المشتعلة.

بالفيديو - تظاهرات في جميع انحاء تل ابيب

عربي و دولي

تل ابيب

تظاهرات

بالفيديو - لحظة وقوع الزلزال في إندونيسيا
03:18

بالفيديو - لحظة وقوع الزلزال في إندونيسيا

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن زلزالًا بلغت قوته ست درجات ضرب منطقة وسط سولاويسي صباح اليوم، مخلفًا 29 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة.
وأوضح الهيئة في بيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز منطقة بوسو وشعر به سكان المناطق المجاورة. كما تسبّب الزلزال بانهيار أجزاء من أبنية أثرية، بينها كنيسة كانت قيد الصيانة.

أدرعي: هاجمنا منشأة للطاقة في صنعاء
كتب المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ "إسرائيل" وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي".

