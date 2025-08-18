ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!

عاد المبعوث الأميركي توم بارّاك من قصر ، بعد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، على خطّ متوازي مع ما عملت عليه نائبة المبعوث مورغان أورِتاغس. وأكد باراك أنّه لا اتفاق جديد، بل تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ على إسرائيل اتخاذ خطوة مقابلة كما سبق أن قررت الحكومة حصر السلاح.

مصادر دبلوماسية أكدت لـ "الجديد" أنّ باراك وأورتاغوس غادرا إلى تل أبيب لمناقشة الخطوات الإسرائيلية مقابل استكمال الإجراءات اللبنانية. وفي اللقاء مع الرئيس جوزاف عون، شدّد الأخير على ضرورة طمأنة البيئة الشيعية بعد الأزمة السياسية ، فيما بدا أنّ بارّاك يجيب على مخاوف بشأن التمسك بوقف النار وانسحاب إسرائيل.

وفي الشق الأمني، تمسّك رئيس بضمان التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب، وهو ما وافق عليه باراك قبل زيارته لتل أبيب لاستكمال المفاوضات. أما خطة ، فتُنجز حالياً بحذر لضمان عدم إدخال المؤسسة العسكرية في الأزمات السياسية أو المذهبية، وسيُعرض تنفيذها على بعد التوافق السياسي.

مصادر مقربة من حزب اعتبرت موقف بارّاك خطوة تراجعية بعد خطاب الشيخ ، مؤكدة أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وأنّ موقف الموحد يضمن مكتسبات تفاوضية، فيما يبقى الانسحاب ووقف العدوان وإعادة الإعمار مدخلاً لمناقشة السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني.