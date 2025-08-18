ترامب زيلينسكي.. "نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية"

زيلينسكي شكر ترامب على جهوده وقدم له رسالة من زوجته، وأكد استعداد بلاده للانخراط في اجتماع ثلاثي مع واشنطن وموسكو للتوصل إلى تسوية، مشدداً على ضرورة وقف الحرب قبل الانتخابات المقبلة. كما دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز الجيش الأوكراني بالأسلحة والتدريب، مؤكداً أن ستواصل استخدام المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام بدعم أميركي وأوروبي.