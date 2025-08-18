الأخبار
ترامب زيلينسكي.. "نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية"

2025-08-18 | 14:50
ترامب زيلينسكي.. &quot;نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية&quot;
ترامب زيلينسكي.. "نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية"

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، مؤكداً وجود فرصة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح أن اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تفتح الباب أمام اتفاق سلام دائم، مضيفاً: "هذه ليست حربنا بل حرب جو بايدن، نحن نريد إنهاءها وإحلال السلام".

زيلينسكي شكر ترامب على جهوده وقدم له رسالة من زوجته، وأكد استعداد بلاده للانخراط في اجتماع ثلاثي مع واشنطن وموسكو للتوصل إلى تسوية، مشدداً على ضرورة وقف الحرب قبل الانتخابات المقبلة. كما دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز الجيش الأوكراني بالأسلحة والتدريب، مؤكداً أن كييف ستواصل استخدام المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام بدعم أميركي وأوروبي

دونالد ترامب

فلوديمير زيلينسكي

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

روسيا

ماكرون

البيت الأبيض

