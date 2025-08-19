"فشلت بمهمتها".. إسرائيل تدعو لإنهاء "اليونيفيل" فورًا

قدّم ساعر طلباً رسمياً إلى نظيره الأميركي يدعو فيه إلى إنهاء فوري لمهمة اليونيفيل في "فورًا".



وبحسب صحيفة " هيوم": أكد ساعر أن اليونيفيل فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو منع " " من التمركز جنوب ، مشيراً إلى أن الحزب واصل تعزيز قوته العسكرية منذ حرب الثانية.



وأوضح ساعر في رسالته أن "وجود اليونيفيل كان مؤقتاً بطبيعته، وأن استمرار انتشارها لم يعد يخدم الغاية التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، اقترح تمديد عملها لفترة انتقالية من ستة أشهر إلى عام واحد لتسهيل انسحاب منظم، بحيث تتولى خلال هذه الفترة مهام مثل إزالة المتفجرات وتدريب ، بينما يعيد الجيش انتشاره تدريجياً وتتراجع اليونيفيل بشكل منظم".



وأشار ساعر إلى أن الظرف الراهن، عقب الحرب وإضعاف حزب ، يشكل "فرصة تاريخية" لنزع سلاح الحزب وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيادته الكاملة على . وانتقد استمرار انتشار اليونيفيل منذ 47 عاماً، لافتاً إلى أن اسمها نفسه – "قوات المؤقتة في لبنان" – يدل على طبيعتها المؤقتة. كما اتهمها بتقديم تقارير مضللة بانتظام إلى .