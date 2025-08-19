"فشلت بمهمتها".. إسرائيل تدعو لإنهاء "اليونيفيل" فورًا

وبحسب صحيفة "إسرائيل
هيوم": أكد ساعر أن اليونيفيل فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو منع "حزب الله
" من التمركز جنوب نهر الليطاني
، مشيراً إلى أن الحزب واصل تعزيز قوته العسكرية منذ حرب لبنان
الثانية.
وأوضح ساعر في رسالته أن "وجود اليونيفيل كان مؤقتاً بطبيعته، وأن استمرار انتشارها لم يعد يخدم الغاية التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، اقترح تمديد عملها لفترة انتقالية من ستة أشهر إلى عام واحد لتسهيل انسحاب منظم، بحيث تتولى خلال هذه الفترة مهام مثل إزالة المتفجرات وتدريب الجيش اللبناني
، بينما يعيد الجيش انتشاره تدريجياً وتتراجع اليونيفيل بشكل منظم".
وأشار ساعر إلى أن الظرف الراهن، عقب الحرب وإضعاف حزب الله
، يشكل "فرصة تاريخية" لنزع سلاح الحزب وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيادته الكاملة على جنوب لبنان
. وانتقد استمرار انتشار اليونيفيل منذ 47 عاماً، لافتاً إلى أن اسمها نفسه – "قوات الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان" – يدل على طبيعتها المؤقتة. كما اتهمها بتقديم تقارير مضللة بانتظام إلى مجلس الأمن الدولي
.