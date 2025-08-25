مخالفة مرورية.. لوزير!

تعرض وزير النقل عبد أورال لمخالفة مرورية بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة وصلت إلى 225 كيلومتراً في الساعة على طريق ، أي ما يقارب ضعفي الحد القانوني المسموح، مما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.



الفيديو، الذي جرى تركيبه على موسيقى شعبية تركية ومقتطفات من خطاب للرئيس يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، أظهر عداد سرعة السيارة وهو يرتفع بسرعة كبيرة، بينما كان الوزير يتجاوز المركبات الأخرى على طريق – نيكدة السريع.



وأعلنت شرطة المرور فرض غرامة قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه المقررة، وذلك على بعد نحو 50 كيلومترا من أنقرة.



وفي مواجهة الانتقادات، نشر أورال صورة للمخالفة على منصة "إكس"، وكتب معلقا: "أعتذر لأمتنا".



ويبلغ الحد للسرعة على الطرق السريعة في 140 كيلومترا في الساعة، في حين تظهر البيانات الرسمية أن البلاد شهدت العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث طريق أسفر عن وفاة 6351 شخصا.