4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

مخالفة مرورية.. لوزير!

2025-08-25 | 09:24
مخالفة مرورية.. لوزير!
مخالفة مرورية.. لوزير!

تعرض وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة وصلت إلى 225 كيلومتراً في الساعة على طريق سريع، أي ما يقارب ضعفي الحد القانوني المسموح، مما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي جرى تركيبه على أنغام موسيقى شعبية تركية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، أظهر عداد سرعة السيارة وهو يرتفع بسرعة كبيرة، بينما كان الوزير يتجاوز المركبات الأخرى على طريق أنقرة – نيكدة السريع.

وأعلنت شرطة المرور فرض غرامة قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة، وذلك على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة أنقرة.

وفي مواجهة الانتقادات، نشر أورال أوغلو صورة للمخالفة على منصة "إكس"، وكتب معلقا: "أعتذر لأمتنا".

ويبلغ الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في تركيا 140 كيلومترا في الساعة، في حين تظهر البيانات الرسمية أن البلاد شهدت العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث طريق أسفر عن وفاة 6351 شخصا.
 
مخالفة مرورية.. لوزير!

عربي و دولي

تركيا

مخالفة مرورية

هآرتس: رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإبرام اتفاق جزئي بشأن غزة للسماح للجيش بإعادة تنظيم صفوفه
الشرع: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا!

ترامب مستاء!
13:07

ترامب مستاء!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين استياءه من غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت بحياة 20 شخصا، بينهم خمسة صحفيين، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بها.

13:07

ترامب مستاء!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين استياءه من غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت بحياة 20 شخصا، بينهم خمسة صحفيين، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بها.

ترامب مستاء!
13:07
نتنياهو: إسرائيل تأسف بشدة على الحادث المؤسف الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر في قطاع غزة
12:59
ترامب: أنا وبوتين نرغب في نزع الأسلحة النووية
12:04
ترامب: الوضع في قطاع غزة سيء جداً ويجب إطلاق سراح الرهائن العشرين المتبقّين
11:42
ترامب: يجب أن ننهي ذلك الكابوس في قطاع غزة
11:14
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
10:36
