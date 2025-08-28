الأخبار
عربي و دولي

في دمشق.. إعتداء اسرائيلي واجهزة تنصت

2025-08-28 | 00:38
أفاد مصدر حكومي لمراسل "سانا"


أن عناصر من الجيش العربي السوري عثرت بتاريخ الـ 26 من آب الحالي، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق، على أجهزة مراقبة وتنصّت في المنطقة.

وأوضح المصدر أنه "أثناء محاولة التعامل مع الأجهزة، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وتدمير آليات".

أضاف: "إن الاستهدافات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء الـ 27 من آب، بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".

وأشار الى أن "الطائرات الإسرائيلية شنت لاحقاً غارات عدة على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".
 
عربي و دولي

سوريا

الجيش السوري

الجيش الاسرائيلي

سانا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
