ماكرون: الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الانتهاكات شرطان أساسيان

Je me suis entretenu avec le Président du Liban, Joseph Aoun, ainsi qu’avec le Premier ministre, Nawaf Salam.



Le mandat de la FINUL, où la France est pleinement engagée, vient d’être renouvelé à l’unanimité : c’est un message important et nous nous en sommes félicités.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

وقال ماكرون في تغريدة على "أكس"، إثر محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس نواف سلام: "لقد أشدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتّخذتها السلطة التنفيذية نحو استعادة حصرية القوة. أشجّع على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض".أضاف أن "المبعوث الفرنسي الخاص إلى جان إيف لودريان سيزور لبنان للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتمادها".وأكد أن "الانسحاب الكامل للقوات من وإنهاء كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية هما شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة".ختم : "لطالما أبدت استعدادها لأداء دور في تسليم النقاط التي لا تزال تحتلها ".