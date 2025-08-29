ماكرون: الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الانتهاكات شرطان أساسيان

وقال ماكرون في تغريدة على "أكس"، إثر محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء
نواف سلام: "لقد أشدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتّخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية
نحو استعادة حصرية القوة. أشجّع الحكومة اللبنانية
على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض".
أضاف أن "المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان
جان إيف لودريان سيزور لبنان للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتمادها".
وأكد أن "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية
من جنوب لبنان
وإنهاء كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية هما شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة".
ختم الرئيس الفرنسي
: "لطالما أبدت فرنسا
استعدادها لأداء دور في تسليم النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل
".