لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)

لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة
مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي pic.twitter.com/N6CAxCgOMg
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 1, 2025
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة
مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي pic.twitter.com/N6CAxCgOMg
قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.
اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.