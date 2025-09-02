قبل الرد على واشنطن.. هذا ما ستقوم به ايران!

أكد المتحدث الخارجية ، إسماعيل بقائي، أن "طهران تراجع خبراتها السابقة قبل الرد على مقترح لإجراء محادثات مباشرة".

وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران، أن " عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية".



وأضاف: "في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا واجهنا عدوان المدعوم من ونحن في خضم عملية تفاوضية. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن دون النظر إلى الخبرات السابقة".



وجدد بقائي التأكيد على أن "الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، ليس لديها أي صلاحية قانونية لتفعيل آلية "سناب-باك" لإعادة فرض قرارات الملغاة ضد ".



وأشار إلى أن " والصين، الطرفين الآخرين في الاتفاق، تعارضان هذا التحرك، مستشهدا برسالة مشتركة من وزراء خارجية إيران وروسيا والصين توضح عدم قانونية الخطوة الأوروبية".



ولفت إلى أن "إيران تواصل التنسيق مع روسيا والصين وستبذل كل جهد ممكن بما يحقق مصالحها الوطنية".