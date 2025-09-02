إغتيال نصرالله.. لأول مرّة "الموساد" يكشف المعلومة السرية!

وخلال الحفل الذي أقيم في مقرّ الرئاسة بالقدس، ألقى ضابط في الموساد عُرّف فقط بالحرف "ج" الجهاز، كاشفًا عن بعض التفاصيل الجديدة للعملية.

وقال إنّ نجاح عملية اغتيال لم يعتمد فقط على القدرات الجوية، بل سبقه عمل استخباراتي خطير على ، حيث عملت قوات الموساد بريًا وتحت النيران في قلب للحصول على المعلومات التي أفضت إلى تنفيذ الاغتيال.

وأضاف الضابط أنّ "الجرأة والدقة الاستخبارية، وليس التكنولوجيا وحدها، جعلت المستحيل ممكنًا"، مشيرًا إلى أنّ "العمليات الجريئة والاستخبارات الدقيقة" كانت الحاسمة في هذا الإنجاز.