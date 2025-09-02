بعد الصورة… رد لعائلة موسى الصدر!

وأوضح المركز أن الوثائقي عرض مقطعًا مصورًا لامرأة ادّعت أنها شاهدت الإمام الصدر في أحد مستشفيات طرابلس الغرب عام 2011، مؤكدًا أن العائلة واللجنة الرسمية المتابعة للقضية أجرتا مقارنة دقيقة خلصت إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الإمام الصدر، وذلك بسبب الفروقات الواضحة في الملامح والشعر ولون البشرة.
وأضاف البيان أنّ العائلة واللجنة تواصلان جهود المتابعة بالتنسيق مع الجهات القضائية الرسمية اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ بثّ مثل هذه المواد الإعلامية قد يؤدي إلى التباس لدى الرأي العام. وأعلن المركز أن BBC العربية ستستضيف مقرر لجنة المتابعة الرسمية، القاضي حسن الشامي، مساء الثلاثاء لتوضيح الملابسات كافة.
فيديو يُظهر حجم الدمار الذي لحق بشارع الرشيد بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، مقارنةً بمظهره قبل الإعتداءات.