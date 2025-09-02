بعد الصورة… رد لعائلة موسى الصدر!

وأوضح المركز أن الوثائقي عرض مقطعًا مصورًا لامرأة ادّعت أنها شاهدت الإمام في أحد مستشفيات الغرب عام 2011، مؤكدًا أن العائلة واللجنة الرسمية المتابعة للقضية أجرتا مقارنة دقيقة خلصت إلى أن الشخص في الفيديو ليس الإمام الصدر، وذلك بسبب الفروقات الواضحة في الملامح والشعر ولون البشرة.

وأضاف البيان أنّ العائلة واللجنة تواصلان جهود المتابعة بالتنسيق مع الجهات القضائية الرسمية ، مشيرًا إلى أنّ بثّ مثل هذه المواد الإعلامية قد يؤدي إلى التباس لدى الرأي العام. وأعلن المركز أن BBC ستستضيف مقرر الرسمية، القاضي حسن ، مساء الثلاثاء لتوضيح الملابسات كافة.