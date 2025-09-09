الخارجية القطرية: الاتصال الذي وصلنا من مسؤول أميركي كان في لحظة سقوط الصواريخ بالدوحة والتقارير عن إبلاغنا بالهجوم الإسرائيلي غير صحيحة

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.