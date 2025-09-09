رئيس الوزراء القطري: لن نتهاون في حماية سيادتنا ونحتفظ بحق الرد

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل. وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.
أعلنت بولندا اليوم، أن طائراتها الحربية أسقطت "أجساما معادية"، ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "فراس برس".