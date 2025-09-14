بعد الدعوى.. ردٌ لميقاتي: هذا مصدر "ثروة العائلة"

وأكد البيان أنّ ثروة العائلة "واضحة وقانونية وشفافة"، وهي ثمرة عقود من العمل والاستثمارات الدولية قبل تولي أي مسؤوليات عامة في ، مشددًا على الالتزام الدائم بالمعايير الدولية للحوكمة والتعاون مع السلطات المختصة عبر تقديم المستندات التي تثبت قانونية الأنشطة.

وأشار إلى أنّه لم يتلقَّ حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات القضائية ، وأنه علم بما يُشاع عن الدعوى عبر فقط، مؤكدًا الثقة بالقضاء الفرنسي والاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية.

كما أدان البيان "أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من السمعة عبر تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية"، معلنًا الاحتفاظ بالحق في ملاحقة أو مقاضاة من ينشر أو يوزّع معلومات مضلّلة أو تشهيرية.

وكانت صحيفة L’Orient-Le Jour نقلت أنّ المالية في فتحت الأسبوع الماضي تحقيقًا أوليًا استنادًا إلى شكوى تقدّمت بها جمعيات مناهضة للفساد.