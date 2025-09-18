تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.
علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وتم التداول في الأوضاع العامة.