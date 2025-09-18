الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)

2025-09-18 | 05:43
تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)
تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)

طاقم طبي في المكسيك يودع طفلة بتصفيق حار بعد تبرعها بأعضاطاقم طبي في المكسيك يودع طفلة بتصفيق حار بعد تبرعها بأعضائها لإنقاذ آخرين.ئها لإنقاذ آخرين.

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
06:48

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

06:48

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
05:50

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!

علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.

05:50

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!

علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.

الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي
05:30

الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وتم التداول في الأوضاع العامة.

05:30

الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وتم التداول في الأوضاع العامة.

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
06:48
طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
05:50
الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي
05:30
واشنطن تسرّح كبار دبلوماسييها في سوريا
05:19
الشيباني الى واشنطن.. للمرة الاولى
04:36
ترامب في موكب "عربة" (شاهد الفيديو)
09:41
