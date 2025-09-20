رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!

وجهت إلى باكستاني تهمة قتل مؤثرة تبلغ 17 عاما لرفضها الارتباط به في قضية أثارت إدانات في البلاد حيث أعمال العنف ضد المرأة شائعة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريباً، شبيها باتفاق عام 1974، مؤكدا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء".