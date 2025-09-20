رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريباً، شبيها باتفاق عام 1974، مؤكدا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب.



