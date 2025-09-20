الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عن التطبيع مع إسرائيل و "الفخ المدبر".. تصريح جديد للشرع

2025-09-20 | 11:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن التطبيع مع إسرائيل و &quot;الفخ المدبر&quot;.. تصريح جديد للشرع
عن التطبيع مع إسرائيل و "الفخ المدبر".. تصريح جديد للشرع

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريباً، شبيها باتفاق عام 1974، مؤكدا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وأوضح الشرع خلال تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية أن سوريا تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب، مشيرا إلى أن أحداث السويداء الأخيرة جاءت بمثابة "فخ مدبر" في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء.

 

واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع السورية يُعد إعلاناً للحرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفرّ منه، بينما يبقى الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق موضع شك.

 

وأضاف: أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى منذ ستين عاما التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات.

 

وشدد على أن ذلك يعد "منعطفاً جديداً"، مضيفا أن سوريا أصبحت جزءا من النظام الدولي ولم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب.

مقالات ذات صلة
عن التطبيع مع إسرائيل و "الفخ المدبر".. تصريح جديد للشرع

عربي و دولي

الشرع

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رفضت الإرتباط به فقتلها!
11:39

رفضت الإرتباط به فقتلها!

وجهت إلى باكستاني تهمة قتل مؤثرة تبلغ 17 عاما لرفضها الارتباط به في قضية أثارت إدانات في البلاد حيث أعمال العنف ضد المرأة شائعة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

11:39

رفضت الإرتباط به فقتلها!

وجهت إلى باكستاني تهمة قتل مؤثرة تبلغ 17 عاما لرفضها الارتباط به في قضية أثارت إدانات في البلاد حيث أعمال العنف ضد المرأة شائعة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ماذا طلب نتنياهو من ترامب؟
09:27

ماذا طلب نتنياهو من ترامب؟

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء".

09:27

ماذا طلب نتنياهو من ترامب؟

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء".

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
Play
08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

يحدث الآن

اخترنا لك
رفضت الإرتباط به فقتلها!
11:39
ماذا طلب نتنياهو من ترامب؟
09:27
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
08:21
لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
07:57
الرئيس الإيراني: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
07:36
رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!
06:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025