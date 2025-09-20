عن التطبيع مع إسرائيل و "الفخ المدبر".. تصريح جديد للشرع

وأوضح خلال تصريحات لصحيفة "مللييت" أن تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب، مشيرا إلى أن أحداث السويداء جاءت بمثابة "فخ مدبر" في وقت كانت المفاوضات مع على وشك الانتهاء.

واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع يُعد إعلاناً للحرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفرّ منه، بينما يبقى الالتزام بهذا الاتفاق موضع شك.

وأضاف: أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى منذ عاما التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات.

وشدد على أن ذلك يعد "منعطفاً جديداً"، مضيفا أن سوريا أصبحت جزءا من النظام الدولي ولم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب.