إعترافات دولية جديدة بفلسطين

وأكدت الحكومات الثلاث أن هذا الاعتراف يأتي في إطار دعمها لحل الدولتين، وضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
، يقوم على إنهاء الاحتلال
وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني
إن القرار يهدف إلى "إعادة الأمل وتحريك العملية السياسية المتوقفة"، فيما شددت كندا
على أن الاعتراف بدولة فلسطين
"يتماشى مع التزاماتها الدولية في دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي".
أما الحكومة الأسترالية
، فأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس "ضرورة تحقيق توازن سياسي حقيقي"، مؤكدة دعمها الكامل لمساعي السلام وإنهاء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية
.