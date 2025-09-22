كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!

بعد كلام المبعوث الأميركي توم بارّاك عن محاولات حزب الله إعادة بناء قوته وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية، واصفًا الحزب وإيران بالأعداء، علّقت مصادر دبلوماسية غربية معتبرة أن التصريحات تشير إلى تصعيد محتمل في لبنان.
وتأتي هذه التوترات بعد اتهام الحزب بتعزيز قوته العسكرية، وسط معطيات عن مهلة شهر للبنان لإظهار جدية في مسار حصرية السلاح.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن "وقت السلام قد حان".
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يساهم في الإفراج عن الرهائن في غزة ولا يحقق تقدماً نحو إنهاء الصراع، مؤكدة أنه يرفض هذه الاعترافات ويصفها بأنها "مكافأة لحماس" و"مجرد كلام بلا أفعال".