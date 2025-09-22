الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!

2025-09-22 | 13:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!
كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!

خاص الجديد

بعد كلام المبعوث الأميركي توم بارّاك عن محاولات حزب الله إعادة بناء قوته وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية، واصفًا الحزب وإيران بالأعداء، علّقت مصادر دبلوماسية غربية معتبرة أن التصريحات تشير إلى تصعيد محتمل في لبنان.

وتأتي هذه التوترات بعد اتهام الحزب بتعزيز قوته العسكرية، وسط معطيات عن مهلة شهر للبنان لإظهار جدية في مسار حصرية السلاح.

مقالات ذات صلة
كلام بارّاك يوحي بشيء أكبر!

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

توماس بارّاك

بارّاك

لبنان

حزب الله

إسرائيل

جنوب لبنان

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في نيويورك.. هكذا استقبلوا الرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد الفيديو)
الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
15:37

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن "وقت السلام قد حان".

15:37

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن "وقت السلام قد حان".

ترامب عن الاعترافات بدولة فلسطينية: مجرد كلام
15:29

ترامب عن الاعترافات بدولة فلسطينية: مجرد كلام

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يساهم في الإفراج عن الرهائن في غزة ولا يحقق تقدماً نحو إنهاء الصراع، مؤكدة أنه يرفض هذه الاعترافات ويصفها بأنها "مكافأة لحماس" و"مجرد كلام بلا أفعال".

15:29

ترامب عن الاعترافات بدولة فلسطينية: مجرد كلام

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يساهم في الإفراج عن الرهائن في غزة ولا يحقق تقدماً نحو إنهاء الصراع، مؤكدة أنه يرفض هذه الاعترافات ويصفها بأنها "مكافأة لحماس" و"مجرد كلام بلا أفعال".

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الخارجية السعودي: الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتأييد حل الدولتين يعكس الإرادة لإنصاف الفلسطينيين
15:40
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
15:37
ترامب عن الاعترافات بدولة فلسطينية: مجرد كلام
15:29
ماكرون: فرنسا تعترف بدولة فلسطين
15:22
تهديد جدي للبنان.. والمهلة شهر؟ (فيديو)
15:11
الخارجية الأميركية: روبيو والشرع ناقشا الجهود المبذولة لمعرفة أماكن أميركيين مفقودين
15:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025