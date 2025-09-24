وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

