ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.



وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

