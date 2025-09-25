ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

وقال في رد على سؤال صحفي بالبيت الأبيض: "رفعت العقوبات لأجعلهم يلتقطون أنفاسهم لأنها كانت صارمة جداً، لكن أعتقد أننا سنصدر إعلاناً مهماً اليوم".
سلكت طائرة نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة. وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".