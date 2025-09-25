الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

2025-09-25 | 15:26
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.

وقال في رد على سؤال صحفي بالبيت الأبيض: "رفعت العقوبات لأجعلهم يلتقطون أنفاسهم لأنها كانت صارمة جداً، لكن أعتقد أننا سنصدر إعلاناً مهماً اليوم". 

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

عربي و دولي

دونالد ترامب

سوريا

الادارة السورية

دمشق

البيت الأبيض

الولايات المتحدة

"دبّوس".. يمحو إسرائيل عن وجه الأرض؟
بيان سوري اوكراني بشأن إستئناف العلاقات

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته
00:52

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

سلكت طائرة نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

00:52

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

سلكت طائرة نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته
00:52
"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12
وزير الحرب الإسرائيلي: قصفنا معسكرات في اليمن وقضينا على عشرات الحوثيين
09:34
القناة 12 الاسرائيلية: أكثر من 11 غارة إسرائيلية على مواقع للحوثيين بصنعاء
09:32
إنفجار سيارة.. وإصابات! (فيديو)
07:09
"دبّوس".. يمحو إسرائيل عن وجه الأرض؟
06:48
