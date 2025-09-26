خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار"، الخميس، أن طائرة نتنياهو اختارت مسارا فوق البحر المتوسط بدل أوروبا.
ولوحظ عبر الموقع استخدام الطائرة المجال الجوي لليونان وإيطاليا دون الدخول في المجال الجوي لفرنسا.
وذكر إعلام إسرائيلي أن الطائرة اختارت هذا المسار بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».
قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة. وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.