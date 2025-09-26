خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».



