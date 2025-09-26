الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

2025-09-26 | 00:52
خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته
خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار"، الخميس، أن طائرة نتنياهو اختارت مسارا فوق البحر المتوسط بدل أوروبا.

ولوحظ عبر الموقع استخدام الطائرة المجال الجوي لليونان وإيطاليا دون الدخول في المجال الجوي لفرنسا.

وذكر إعلام إسرائيلي أن الطائرة اختارت هذا المسار بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

عربي و دولي

الجديد

اخبار

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية
"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية
02:56

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».

02:56

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
15:26

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.

15:26

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية
02:56
"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
15:26
وزير الحرب الإسرائيلي: قصفنا معسكرات في اليمن وقضينا على عشرات الحوثيين
09:34
القناة 12 الاسرائيلية: أكثر من 11 غارة إسرائيلية على مواقع للحوثيين بصنعاء
09:32
إنفجار سيارة.. وإصابات! (فيديو)
07:09
