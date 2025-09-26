الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

2025-09-26 | 02:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية
السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، تطرق إلى الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين»، الذي ترأسه السعودية، ممثلة لـ«اللجنة العربية - الإسلامية بشأن غزة»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وعُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع يأتي في سياق اعتماد الجمعية العامة «إعلان نيويورك» الذي يُشكِّل إجماعاً دولياً تاريخياً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مضيفاً: «كما يشهد هذا المسار تنامي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، لترتفع حصيلة الدول المعترفة إلى 159 دولة، تُمثّل الغالبية الساحقة من عضوية الأمم المتحدة، بما يؤكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية بات حقيقة لا رجعة فيها بإرادة دولية متنامية».

ونوَّه أن الاجتماع ركّز على تحويل «إعلان نيويورك» وموجة الاعترافات التاريخية إلى خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، وآليات متابعة عملية، بما يشمل دعم الوقف الفوري للحرب في غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة، متابعاً: «السعودية أكّدت أنها ستواصل انطلاقاً من مسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية العمل مع شركائها لضمان أن يقود هذا المسار إلى سلام عادل ودائم وأمن واستقرار إقليمي ودولي».

ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية، وذلك خلال اجتماعها معه في نيويورك هذا الأسبوع، وقال: «إنهاء حرب غزة سيكون مقدمة لتنفيذ حلّ الدولتين، ومنخرطون مع الولايات المتحدة لوقفها».

مقالات ذات صلة
السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

عربي و دولي

السعودية

النشرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته
00:52

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

00:52

خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

16:12

"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟

قال المبعوث الأميركي توم بارّاك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن أزمات الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعة واحدة، مشدداً على أن الحلول ستكون تدريجية بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة.

وأكد بارّاك أن "الشرق الأوسط ليس دولاً بالمعنى الحقيقي، بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيون".

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
15:26

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.

15:26

ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلاناً مهماً" بشأن سوريا اليوم الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله.

يحدث الآن

اخترنا لك
خشية الإعتقال.. نتنياهو يغير مسار طائرته
00:52
"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
16:12
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
15:26
وزير الحرب الإسرائيلي: قصفنا معسكرات في اليمن وقضينا على عشرات الحوثيين
09:34
القناة 12 الاسرائيلية: أكثر من 11 غارة إسرائيلية على مواقع للحوثيين بصنعاء
09:32
إنفجار سيارة.. وإصابات! (فيديو)
07:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025