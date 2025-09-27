أيادٍ متشابكة.. لاريجاني ينشر صوراً عقب لقائه بري وسلام!

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لبنان دولة صديقة وتتشاور معها طهران في مختلف القضايا. وأعلن تأييد بلاده لدعوة الشيخ نعيم قاسم إلى فتح صفحة جديدة مع السعودية، معتبراً أنّ التعاون بين دول المنطقة أصبح ضرورة لمواجهة السياسات الإسرائيلية.



