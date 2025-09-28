الأخبار
عربي و دولي

من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!

2025-09-28 | 12:06
من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!
من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!

أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما واحدة من أشد تصريحاته ضد إسرائيل منذ مغادرته البيت الأبيض، متهماً قادة تل أبيب بممارسة ما وصفه بـ"لعبة ساخرة".

وقال أوباما، في خطاب ألقاه في إيرلندا، إن "الأطفال لا يمكن أن يتضوروا جوعاً. لا يوجد منطق عسكري في مواصلة القصف على ما هو مدمر بالفعل"، مشدداً على أن من ليس طرفاً مباشراً في العنف "يجب أن يقول ذلك بصراحة".

وأضاف: "للقادة السياسيين مصلحة في الإبقاء على سردية (نحن وهم) وتحميل الطرف الآخر المسؤولية، لأنها تساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، شاهدتها طوال فترة رئاستي، ولم أكن دائماً محبوباً في المنطقة لأنني أشرت إليها مباشرة".

وأشار أوباما تحديداً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "يمكن القول إنني ورئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في منصبه، لم نكن أفضل الأصدقاء".

وجاء خطاب أوباما خلال زيارته دبلن لتسلم "وسام الحرية" الذي تمنحه المدينة للشخصيات العامة البارزة، حيث شدد على أنه "لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية في غزة"، داعياً إلى إيجاد سبيل لإقامة دولة فلسطينية وحكم ذاتي "إلى جانب إسرائيل آمنة".

كما انتقد نهج "حماس"، معتبراً أنه "قاسٍ في محاولة حل المشكلة، ويعرض جميع أبناء شعبها للخطر، وهو قمة السخرية".

وتابع: "الإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون أسرى الماضي. الكثير من الإسرائيليين غير مستعدين للاعتراف بأن الفلسطينيين نزحوا من أراضيهم بالعنف أحياناً، ومنذ ذلك الحين هناك احتلال يخلق مواطنة من الدرجة الثانية أو انعداماً للمواطنة، وهو أمر لا يُطاق".

وأضاف: "يمكن الاعتراف بأن أحداث 7 تشرين الأول كانت مروعة ولا تُغتفر، لكن الوضع في غزة اليوم لا يُحتمل أيضاً". وأكد مجدداً: "الأطفال لا يمكن أن يتضوروا جوعاً. من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية في غزة".

واختتم أوباما قائلاً: "يجب أن يكون السؤال كيف نكسر هذه الحلقة، وهذا يتطلب قدراً من الشجاعة".

 

من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!

عربي و دولي

غزة

إيرلندا

