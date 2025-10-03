"قبول خطة ترامب".. بيانٌ هام لحركة حماس

وأوضحت الحركة أنها تُقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مع رفض الاحتلال وتهجير الفلسطينيين.
وأكدت حماس موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل المقترحة، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة للعملية، مشددة على استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.
كما جددت الحركة دعمها لتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) بالتوافق الوطني، استنادًا إلى الدعم العربي والإسلامي، فيما تبقى القضايا الأخرى المتعلقة بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني خاضعة لمناقشات وطنية شاملة وفق القوانين والقرارات الدولية، بمشاركة حماس.