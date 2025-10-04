خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو

وفي السياق، كشف الجيش أنّ إيال زامير عقد اجتماعًا ليليًا ووجّه برفع الجاهزية لتنفيذ الخطة، مع التشديد على أولوية حماية في الجنوب والحفاظ على أعلى درجات التأهب.

وكانت حركة " " قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والجثامين وفق صيغة التبادل التي طرحها ، مشروطة بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مؤكدة استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء.