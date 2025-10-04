خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو

وفي السياق، كشف الجيش الإسرائيلي أنّ رئيس الأركان إيال زامير عقد اجتماعًا ليليًا ووجّه برفع الجاهزية لتنفيذ الخطة، مع التشديد على أولوية حماية القوات في الجنوب والحفاظ على أعلى درجات التأهب.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والجثامين وفق صيغة التبادل التي طرحها ترامب، مشروطة بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مؤكدة استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة مسجلة، إن "الجميع موحدون ويريدون إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت "قادت إلى اتفاق مهم بشأن غزة"، ومشيراً إلى أن "اليوم خاص جداً وربما غير مسبوق".