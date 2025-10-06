الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟

2025-10-06 | 06:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء إعلان ترامب خلال كلمته أمام حشد من البحّارة في القاعدة البحرية نورفولك بولاية فيرجينيا، حيث قال:

في الرابع عشر من حزيران المقبل، سننظّم نزالًا كبيرًا في بطولة يو أف سي داخل البيت الأبيض — نعم، على أرضية البيت الأبيض”.

ولم يُشر ترامب إلى أن التاريخ يصادف عيد ميلاده أو أنه سيُكمل عامه الثمانين، مكتفيًا بالإعلان عن الحدث بوصفه “احتفالًا وطنيًا غير مسبوق”.

ويأتي هذا التطور رغم الإعلان السابق عن إقامة النزال في الرابع من تموز المقبل، تزامنًا مع الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه رئيس اتحاد البطولة دانا وايت في آب الماضي.

ويُعرف ترامب بعلاقته الطويلة مع اتحاد "UFC" وحضوره الدائم في أبرز فعالياته، إذ يعد من أبرز الشخصيات السياسية التي أبدت دعمها العلني لهذه الرياضة التي تجمع بين الملاكمة، الجيوجيتسو، الكيك بوكسينغ، والمصارعة، وتقام داخل حلبة بثمانية أضلاع تُعرف باسم “الأوكتاغون”، ويُسمح فيها باستخدام معظم التقنيات القتالية باستثناء بعض الضربات الخطرة.

وفي مؤتمر صحافي بثّه الاتحاد عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، قال دانا وايت إن التحضيرات ستبدأ مطلع العام المقبل، مؤكّدًا:

يمكنني القول بثقة إنها ستكون أعظم بطاقة نزالات في تاريخ يو أف سي، دون أدنى شك”.

ويُعدّ اتحاد “UFC” أكبر وأشهر منظمة للفنون القتالية المختلطة (MMA) في العالم، وتُعدّ هذه الرياضة من أكثر الألعاب القتالية إثارة للجدل، إذ يحذر الأطباء من احتمال إصابة المقاتلين بتلف في الدماغ نتيجة الضربات المتكررة على الرأس، رغم أنها تشهد تناميًا كبيرًا في شعبيتها، خصوصًا بين الشباب الأميركيين، وهم الفئة الانتخابية الأوسع تأثيرًا في السباق الرئاسي لعام 2024.

 

مقالات ذات صلة
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
09:14

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

09:14

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)
06:22

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)


خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد

06:22

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)


خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
05:14

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

05:14

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

يحدث الآن

اخترنا لك
عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
09:14
خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)
06:22
سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
05:14
الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
03:56
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"
01:31
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
16:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025