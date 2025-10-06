الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)

2025-10-06 | 06:22
خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)
خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)


خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)

Aljadeed
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟
سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
بطولة UFC على أرضية البيت الأبيض.. ماذا عن ترامب؟
سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
