خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.