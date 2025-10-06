خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.



