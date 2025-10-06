خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو

وجاء انتخاب العناني خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنّ العناني هو أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس اليونسكو عام 1945.
حذّر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل من إندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم يُنزع سلاح حزب الله.وخلال مقابلة مع سكاي نيوز، لفت رداً على سؤال، إلى "عدم وجود أدلة على أن الحزب يعيد بناء نفسه".
سجّلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً مقتربة أكثر من 4,000 دولار للأونصة، مع ازدياد حالة الضبابية الناجمة عن إغلاق الحكومة الأميركية والأزمة السياسية في فرنسا.