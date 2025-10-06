خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو

حذّر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل من إندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم يُنزع سلاح حزب الله.



وخلال مقابلة مع سكاي نيوز، لفت رداً على سؤال، إلى "عدم وجود أدلة على أن الحزب يعيد بناء نفسه".

