4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو

2025-10-06 | 14:27
خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو
خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو

​فاز المرشح المصري خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي.

وجاء انتخاب العناني خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس، بحسب وكالة الأنباء المصرية.

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنّ العناني هو أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس اليونسكو عام 1945.

خالد العناني أول عربي يقود اليونسكو

عربي و دولي

عربي و دولي

خالد العناني

اليونسكو

الأمم المتحدة

مصر

الخارجية المصرية

