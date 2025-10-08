ترامب: اتفاق غزة "قريب جدا"

البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة

البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة

البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة

أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة