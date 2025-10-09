الأخبار
عربي و دولي

بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة

2025-10-09 | 15:08
بـ&quot;الضمانات&quot;.. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة
بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة

أعلن خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على القطاع وبدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح الحية أن الاتفاق يشمل انسحاب الاحتلال، فتح معبر رفح، دخول المساعدات، وتبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 أسير من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحركة تسلّمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بانتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدًا أن أهالي غزة قدموا تضحيات عظيمة وصمدوا في وجه العدوان.

وشدد الحية على أن المقاومة تصدت لكل محاولات الاحتلال للتهجير والتجويع والفوضى، وأشاد بـ"بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال".

وأكد أن الحركة ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال بقية الخطوات، موجّهًا شكرًا للمساعِدين من مصر وقطر وتركيا، ولكل من دعم غزة من أحرار العالم عبر قوافل الإسناد والكلمة الصادقة.

وقال الحية: "عامان وغزة تصنع المعجزات، تدافع عن القدس والأقصى، وتثبت أن رجالها لا ينكسرون رغم كل الصعاب".

​علق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قائلاً عبر "إكس": "بدء وقف النار في غزة قد يكون خلف كواليس إنهائه في مكان آخر"، مستخدمًا وسم #العراق_اليمن_لبنان.

​علق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قائلاً عبر "إكس": "بدء وقف النار في غزة قد يكون خلف كواليس إنهائه في مكان آخر"، مستخدمًا وسم #العراق_اليمن_لبنان.

