وأوضح الحية أن الاتفاق يشمل انسحاب ، فتح معبر رفح، دخول المساعدات، وتبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 أسير من .

وأشار إلى أن الحركة تسلّمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بانتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدًا أن أهالي غزة قدموا تضحيات عظيمة وصمدوا في وجه العدوان.

وشدد الحية على أن تصدت لكل محاولات الاحتلال للتهجير والتجويع والفوضى، وأشاد بـ"بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال".

وأكد أن الحركة ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال بقية الخطوات، موجّهًا شكرًا للمساعِدين من مصر وقطر وتركيا، ولكل من دعم غزة من أحرار عبر قوافل الإسناد والكلمة الصادقة.

وقال الحية: "عامان وغزة تصنع المعجزات، تدافع عن والأقصى، وتثبت أن رجالها لا ينكسرون رغم كل الصعاب".