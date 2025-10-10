الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!

2025-10-10 | 07:45
أميركا تلغي &quot;قانون قيصر&quot;.. وسوريا ترحّب!
أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!

رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون قيصر".
وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد "خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي، به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر، إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة".
 
 
أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!

عربي و دولي

سوريا

أميركا

من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
الشرطة الإسرائيلية: استكملنا الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل

