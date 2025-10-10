أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!

وقال الشيباني عبر منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من ، وبعزيمة فريقي في ، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون ".

وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد "خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي، به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد نبضها لتنهض وتزدهر، إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة".