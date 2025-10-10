الأخبار
10:52
فضل شاكر.. وتوقيت تسليم نفسه! (فيديو)
09:44
إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
08:18
تحركات داعمة لفضل شاكر (فيديو)
08:09
بعد الغارة الاسرائيلية.. زيارة رئاسية لأم الاطفال الشهداء (فيديو)
2025-10-08
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!
2025-10-10 | 07:45
A-
A+
أميركا تلغي "قانون قيصر".. وسوريا ترحّب!
رحبت الحكومة
السورية
بتصويت
مجلس الشيوخ الأميركي
، الجمعة، على إلغاء قانون
قيصر
، الذي فرض على
سوريا
خلال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
.
وقال
وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني عبر منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من
الرئيس أحمد
الشرع
، وبعزيمة فريقي في
وزارة الخارجية
، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون
قيصر
".
وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد "خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي، به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد
مؤسسات الدولة
نبضها لتنهض وتزدهر، إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة".
من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
الشرطة الإسرائيلية: استكملنا الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل
10:49
هنا بيروت - ربيع الهبر - الحلقة الكاملة
07:24
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-08
13:20
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-07
2025-10-08
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-07
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
2025-10-07
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
