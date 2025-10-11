اتصالات لبنانية دولية خشية تحرك إسرائيليّ محتمل! (نداء الوطن)

أكدت مصادر رسمية لـ "نداء الوطن" أن لبنان الذي رحب باتفاق غزة ينظر بحذر إلى ما سيحصل لاحقًا، فقد يؤدي هذا الأمر إلى تكريس عملية السلام لكنه في المقابل قد يطلق يد إسرائيل بعد الانتهاء من جبهة غزة، وبالتالي هناك اتصالات مع جهات دولية وعلى رأسها واشنطن لاحتواء أي عملية قد تقوم بها إسرائيل التي ترفض حتى الساعة الانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب وإفساح المجال أمام الجيش لإنهاء عمله في جنوب الليطاني والتي لا يوجد أي رادع أمام ما تقوم به.
أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت دمشق، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين في لبنان غير المدانين بجرائم قتل، وذلك خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.