تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!

حسب مصادر معنية فإن اتصالات غير منظورة تجري مع لبنان لترتيبات ما بعد غزة، مرجحة تقدم تطوير اتفاق وقف النار على ما عداه، على نحو ما يحصل في سوريا.
أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت دمشق، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين في لبنان غير المدانين بجرائم قتل، وذلك خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.