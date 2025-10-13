اسرائيل تُشبّه ترامب بـ "ملك فارسي"!

في الحملة الدعائية التي ترافقت مع الإعلان عن زيارة الرئيس الأميركي إلى ، انتشرت العديد من اللوحات الإعلانية التي تروج إلى الدور الفاعل والنجاح الذي أحرزه في وضع حد للحرب وحماية حياة ما تبقى من الرهائن.



إحدى هذه اللوحات كتب عليها إلى جانب صورة والعلمين والأميركي: "كورش الكبير على قيد الحياة".



سايرس أو كورش الكبير هو شخصية محورية في التاريخ اليهودي القديم، رغم أنه لم يكن يهودياً بل كان ملكاً فارسياً.



يُنظر إلى كورش في التراث اليهودي على أنه ملك عادل ومتسامح، ومثال للحاكم الذي يعترف بحق الشعوب في العبادة بحرية.



في الفكر والتاريخ اليهودي، اكتسب كورش مكانته لأنه أصدر مرسوما بالسماح لليهود الذين نُفوا إلى بابل بالعودة إلى وبناء من جديد بعد سقوط مملكة يهوذا.



ويعتبره اليهود أداة الخلاص بعد السبي البابلي، ويُذكر اسمه بإيجابية كبيرة في النصوص والتاريخية.



يُنظر إليه سياسيًا كأول حاكم في التاريخ أصدر مرسوماً عالمياً لحرية المعتقد المعروف بأسطوانة كورش المحفوظة في المتحف ، وهو ما جعل منه رمزاً للتسامح والعدل في الذاكرة .