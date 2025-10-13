الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟

2025-10-13 | 02:28
هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟
هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول أن "جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 أسيرًا والمقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين ضمن عملية تبادل الأسرى مع "إسرائيل" صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية".

وقال هذا المسؤول لـ"رويترز" إنه "من المتوقع اليوم إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا غزيًا عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن "حافلات فلسطينية بدأت تتحرك من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم".

كما نقل مراسل الجزيرة أن "الصليب الأحمر في دير البلح يستعد لتسلم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم".

وبدورها، نقلت القناة 24" الإسرائيلية" أن "مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية أن "القائمة الاحتياطية لأسرى غزة التي صدّقت عليها الحكومة تشمل الدكتور حسام أبو صفية".

ووفق مصادر الإعلام العبري "سيُفرج عن أبو صفية بقرار من نتنياهو وكاتس فقط، إن لم يكتمل عدد المفرج عنهم".

وتردد في الإعلام الإسرائيلي أن "الحكومة تصدّق على وضع قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة يفرج عنهم حال إجراء تعديلات".
هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟

عربي و دولي

اسرائيل

حماس

الاسرلى

حسام ابو صفية

السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
05:12
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
05:10
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسينضم إلى قمة شرم الشيخ
05:08
منشآت عسكرية على الحدود اللبنانية - السورية؟
04:50
إعلام إسرائيلي: ترمب يعقد الآن "اجتماع عمل" مع نتنياهو
04:20
ترامب يؤكد مجدداً: الحرب انتهت
04:19
X
