هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟

وقال هذا المسؤول لـ"رويترز
" إنه "من المتوقع اليوم
إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا غزيًا عند مجمع ناصر
الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية
والقدس وإلى الخارج".
وأفاد مراسل الجزيرة
بأن "حافلات فلسطينية بدأت تتحرك من قطاع غزة
إلى معبر كرم أبو سالم
لنقل الأسرى الفلسطينيين
الذين سيفرج عنهم".
كما نقل مراسل الجزيرة أن "الصليب الأحمر
في دير البلح يستعد لتسلم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم".
وبدورها، نقلت القناة 24" الإسرائيلية
" أن "مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق".
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية أن "القائمة الاحتياطية لأسرى غزة التي صدّقت عليها الحكومة تشمل الدكتور حسام أبو صفية
".
ووفق مصادر الإعلام العبري "سيُفرج عن أبو صفية بقرار من نتنياهو
وكاتس فقط، إن لم يكتمل عدد المفرج عنهم".
وتردد في الإعلام الإسرائيلي
أن "الحكومة تصدّق على وضع قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة يفرج عنهم حال إجراء تعديلات".