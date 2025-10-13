هل ستفرج إسرائيل عن حسام أبو صفية؟

وقال هذا المسؤول لـ" " إنه "من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا غزيًا عند مجمع الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة والقدس وإلى الخارج".وأفاد مراسل بأن "حافلات فلسطينية بدأت تتحرك من إلى معبر كرم أبو لنقل الأسرى الذين سيفرج عنهم".كما نقل مراسل الجزيرة أن " في دير البلح يستعد لتسلم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم".وبدورها، نقلت القناة 24" " أن "مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق".وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية أن "القائمة الاحتياطية لأسرى غزة التي صدّقت عليها الحكومة تشمل الدكتور حسام أبو ".ووفق مصادر الإعلام العبري "سيُفرج عن أبو صفية بقرار من وكاتس فقط، إن لم يكتمل عدد المفرج عنهم".وتردد في الإعلام أن "الحكومة تصدّق على وضع قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة يفرج عنهم حال إجراء تعديلات".