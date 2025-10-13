بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)

وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ اليوم الاثنين وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وجاء في الوثيقة التي وقعها القادة: "نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".