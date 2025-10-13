الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)

2025-10-13 | 16:25
بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)
بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)

وثّق مقطع فيديو مؤثر لحظة انهيار الأسير المحرر ناجي الجعفراوي، شقيق الشهيد صالح الجعفراوي وذلك فور تلقيه نبأ استشهاد شقيقه بعد خروجه من السجن.

بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)

ترامب: حماس ستلتزم بخطة نزع السلاح
وصول ترامب الى الكنيست الإسرائيلي

وثيقة شرم الشيخ للسلام.. هذا أبرز ما جاء فيها
17:09

وثيقة شرم الشيخ للسلام.. هذا أبرز ما جاء فيها

وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ اليوم الاثنين وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في الوثيقة التي وقعها القادة: "نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".

17:09

وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ اليوم الاثنين وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في الوثيقة التي وقعها القادة: "نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة"، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".

13:14

وثيقة شرم الشيخ للسلام.. هذا أبرز ما جاء فيها
17:09
17:09
ترامب: بلدان غنية أبلغتني رغبتها في المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة
13:25
13:25
لحظة تاريخية.. توقيع اتفاق السلام بشأن غزة (فيديو)
13:14
13:14
السيسي: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية
13:08
13:08
ترامب: الآن بدأنا إعادة إعمار غزة
13:02
13:02
ترامب: الوثيقة التي وقعناها تاريخية
13:01
13:01
