4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

غارات باكستانية عنيفة على كابول

2025-10-15 | 09:42
غارات باكستانية عنيفة على كابول
غارات باكستانية عنيفة على كابول

شنت القوات الجوية الباكستانية سلسلة غارات جوية على مواقع في كابول وولاية قندهار ردا على "عدوان "طالبان" الأفغانية".

وأسفرت هذه الضربات عن تدمير مخابئ رئيسية لحركة طالبان، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية باكستانية.وذكر بيان نُشر على منصة "إكس" نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الجيش الباكستاني "اتخذ إجراءً انتقامياً رداً على العدوان الأفغاني، ونجح في تدمير المخابئ الرئيسية لطالبان".وأضاف البيان أن الضربات استهدفت بنجاح الكتيبة الرابعة لطالبان الأفغانية واللواء الحدودي السادس، ما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الأفغانية والأجنبية. وأكد البيان أن الجيش الباكستاني "يتمتع بالقدرة الكاملة على الرد بقوة وحزم على أي عدوان خارجي".

الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد
رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين

