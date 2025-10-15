غارات باكستانية عنيفة على كابول

وأسفرت هذه الضربات عن تدمير مخابئ رئيسية لحركة طالبان، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية باكستانية.وذكر بيان نُشر على منصة "إكس" نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الجيش الباكستاني "اتخذ إجراءً انتقامياً رداً على العدوان الأفغاني، ونجح في تدمير المخابئ الرئيسية لطالبان".وأضاف البيان أن الضربات استهدفت بنجاح الكتيبة الرابعة لطالبان الأفغانية واللواء الحدودي السادس، ما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الأفغانية والأجنبية. وأكد البيان أن الجيش الباكستاني "يتمتع بالقدرة الكاملة على الرد بقوة وحزم على أي عدوان خارجي".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يتضمن مقارنة في المشهد لإستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع وبشار الأسد.