غارات باكستانية عنيفة على كابول

وأسفرت هذه الضربات عن تدمير مخابئ رئيسية لحركة ، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية باكستانية.وذكر بيان نُشر على منصة "إكس" نقلاً عن مصادر باكستانية أن الجيش "اتخذ إجراءً انتقامياً رداً على العدوان الأفغاني، ونجح في تدمير المخابئ الرئيسية لطالبان".وأضاف البيان أن الضربات استهدفت بنجاح الكتيبة الرابعة لطالبان الأفغانية واللواء الحدودي السادس، ما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الأفغانية والأجنبية. وأكد البيان أن الجيش الباكستاني "يتمتع بالقدرة الكاملة على الرد بقوة وحزم على أي عدوان خارجي".